RB Leipzigs Pleiten-Ende gegen Union? "Werden sie nicht aus dem Stadion schießen!"

"Dass uns die Sonne nicht ins Gesicht lacht, ist klar - auch wenn die Sonne rausgeschaut hat. Wir haben versucht, es trotzdem zu genießen, weil es solche Phasen gibt", sagte Trainer Marco Rose (47) nach einer bullen-untypischen Serie von drei Pleiten in Folge und dem Verlust eines Champions-League-Platzes.

Man habe in der Trainingswoche vor allem das jüngste 2:5 gegen den VfB Stuttgart aufgearbeitet, gut und konzentriert gearbeitet und sich intensiv auf Union vorbereitet, die man in der Hinrunde in der Alten Försterei satt mit 3:0 besiegte.

Nun aber sind die Vorzeichen gänzlich andere. Die Eisernen sind im Aufschwung, vergrößern den Vorsprung auf die Abstiegszone immer weiter. Und die Sachsen verlieren im oberen Tabellendrittel den Halt. Zehn Gegentore kassierte der Rose-Trupp in den vergangenen vier Partien, die Berliner unter dem neuen Trainer Nenad Bjelica (52) im selben Zeitraum nur eines.

Mehr oder weniger folgerichtig reagierte Rose jetzt, wird am Sonntag Peter Gulacsi (33) nach 16 Monaten wieder zum Bundesliga-Keeper machen und setzt dafür Janis Blaswich (32) auf die Bank. Der Ungar soll gegen einen "unangenehmen Gegner" wieder für ein "Erfolgserlebnis" sorgen, das Blaswich zuletzt nicht gelang.