RB Leipzigs Poulsen verletzt! "Müssen jetzt brutal abliefern"

Leipzig - Trotz des Unentschiedens gegen den 1. FSV Mainz 05 startet RB Leipzig am Dienstag optimistisch in die Woche. Mittelfeldspieler Christoph Baumgartner (24) sieht seine Mannschaft weiter auf Kurs für die Champions-League-Plätze. Gleichzeitig gab es bittere Neuigkeiten zu Yussuf Poulsen (29), der gegen Mainz verletzungsbedingt vom Platz musste.

RB Leipzigs Christoph Baumgartner (24) glaubt weiterhin an eine Champions-League-Platzierung seiner Mannschaft. "Die Qualität haben wir und müssen jetzt Woche für Woche brutal abliefern", sagte er. © Hendrik Schmidt/dpa

Fußball-Bundesligist RB Leipzig ist mit viel Unterstützung der eigenen Anhängerschaft in die neue Woche gestartet. Beim Training am Dienstag wurde das Team von Trainer Marco Rose (47) von rund 1500 Fans empfangen.

"Ich kann mich noch gut daran erinnern, was das für eine coole Erfahrung für mich als Knirps war, wenn da ein Spieler zu dir kommt. Es ist schön, das Strahlen in den Augen zu sehen", sagte Mittelfeldspieler Christoph Baumgartner beim anschließenden Medientermin. "Ich bin ein Freund von Fannähe und davon, etwas zurückzugeben. Das ist unfassbar wichtig."

Das enttäuschende 0:0 gegen den 1. FSV Mainz 05 am Samstag hat den Spielern dabei nicht auf die Stimmung geschlagen. "Fußball ist manchmal so. Da fehlen dann Kleinigkeiten. Wir hatten genug Chancen", sagte Baumgartner.

Der gebürtige Österreicher war nach seinem Tor in Weltrekordzeit für sein Heimland in der Länderspielwoche auch bei Leipzig in die Startformation aufgerückt. "Das war aber kein Topspiel von mir", sagte der 24-Jährige, der sich aber "auf einem guten Weg" sieht.