RB-Coach Rose hängt Niederlage nicht zu hoch: "Haben uns phasenweise einen Wolf gespielt"

"Wir verlieren ungern, aber wir sind alle gesund durchgekommen und haben Körner getankt, das ist das Allerwichtigste nach einer bis hierhin intensiven Zeit", so Rose nach dem Abpfiff am Dienstagabend im österreichischen Lienz, wo es die Sachsen für das Match gegen den Erstligisten aus Italien hingezogen hatte.

Vor allem zum Ende hin war RB-Trainer Marco Rose (46) über eine Schiedsrichter-Entscheidungen erbost. © Picture Point/Roger Petzsche

Sogar in der Startelf - und auf der für ihn eher ungewohnten Position im Sturm neben Benjamin Sesko (20) - begann der gleichaltrige Xavi Simons, der von Paris Saint-Germain ausgeliehen ist. "Wir müssen gucken, wo sich wer am besten zurechtfindet." So auch bei El Chadaille Bitshiabu (18), der 45 Minuten als Linksverteidiger agierte, obwohl er eher zentral Schüsse verhindern soll.

Immerhin konnten die acht im Trainingslager integrierten Neuzugänge offenbar schnell Anschluss finden. "Das kann auch zäh laufen. Aber bei uns hatte ich das Gefühl, da ist eine Connection da und die Jungs kommen gut miteinander zurecht", beobachtete der Coach, der am Mittwochvormittag zunächst zum Regenerationstraining lädt.

"Und dann machen wir dort weiter, wo wir aufgehört haben. Bis hierhin ist das ein ganz ordentliches Trainingslager, analysierte der gebürtige Leipziger.