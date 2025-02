RB Leipzigs Rose wütend: "Ich werde da auch radikal! Ich würde sie wegsperren!"

Leipzig - Das macht den Coach von RB Leipzig richtig sauer! Marco Rose (48) äußerte sich am Donnerstagvormittag vor dem Bundesligaspiel am Freitagabend beim FC Augsburg (20.30 Uhr/DAZN) zu den Hassnachrichten, die sein Stürmer Lois Openda (24) unter der Woche öffentlich machte.

Der Klub reagierte schon am Dienstag scharf, schrieb: "Die rassistischen Beleidigungen und Anfeindungen gegen Lois Openda widern uns an, machen wütend und traurig zugleich. Unsere Teams sind bunt, unser Stadion ist bunt, uns Klub ist bunt."

Openda hatte in den letzten Tagen zahlreiche Hassnachrichten erhalten. Wohl auch im Zusammenhang mit seiner aktuellen Torflaute, schrieben einige User Todesdrohungen wie "Ich erschieße dich" und "Ich werde dich lebendig verbrennen", die gegen den Stürmer und auch seine Familie gerichtet waren.

Ungewohnt drastisch waren die Worte, die der Trainer dabei benutzte: "Ich verstehe es nicht. Ich will es einfach verstehen lernen. Warum macht man sowas? Alle, die einen gesunden Menschenverstand haben, für die ist das kein Thema. Den Leuten, die das nicht verstehen wollen, muss man relativ deutlich aufzeigen, dass das so nicht funktioniert. Ich werde da radikal. Ich würde solche Menschen dann auch einfach mal wegsperren."

Lois Openda (24) trainierte unter der Woche fleißig und möchte gegen den FC Augsburg wieder in der Startelf stehen. © Picture Point / Roger Petzsche

Jetzt legte Rose nach: "Der, der sowas schreibt, könnte am Ende ja auch seinen Hass in die Tat umsetzen. Ich wäre da rigoros, auch im Internet. Ich wäre da gnadenlos", so der Chefcoach der Leipziger.

Im Training lässt der betroffene Angreifer der Rasenballer sich die Situation aber wohl nicht so anmerken. Rose erfuhr gar erst unmittelbar vor der Pressekonferenz von den Geschehnissen unter der Woche.

Openda scheint das also wegzuschieben - und sich fit für Augsburg zu machen, wo er unbedingt wieder in der Startelf stehen möchte. Zuletzt gegen St. Pauli (2:0) musste er zunächst auf der Bank Platz nehmen.