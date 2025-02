"Werde dich lebendig verbrennen": RB Leipzigs Stürmer erhält Mord-Drohungen!

Leipzig - Widerlich! Wegen seiner anhaltenden Torflaute erhält RB Leipzigs Stürmer Lois Openda (24) in den sozialen Netzwerken rassistische Hass-Nachrichten, sogar Morddrohungen. Einige davon hat er jetzt veröffentlicht und sich auch dazu geäußert.

Auch gegen den FC St. Pauli wollte RB Leipzigs Lois Openda (24) am Wochenende kein Tor gelingen. © Jan Woitas/dpa

Worte wie "Dummkopf" und "Idiot" gehören noch zu den harmloseren Beschimpfungen, die der Belgier offenbar in den vergangenen Tagen über sich ergehen lassen musste.

Viel schlimmer sind offene rassistische Kommentare, die sich unter anderem auf seine Hautfarbe beziehen, oder Todesdrohungen wie "Ich erschieße dich" und "Ich werde dich lebendig verbrennen", die gegen Openda und auch seine Familie gerichtet sind.

Mehrere solcher Nachrichten, die der RB-Kicker sowohl in englischer, französischer als auch deutscher Sprache erhalten hat, hat er am Dienstagvormittag in seiner Instagram-Story veröffentlicht.

Es ist unglaublich, zu welchen Worten manche User offenbar fähig sind. Dabei scheint ihnen völlig egal zu sein, wie es dem Menschen Lois Openda damit geht.

Sehr wahrscheinlich handelt es sich lediglich um einen Bruchteil der Nachrichten, die ihn erreichten. In einer separaten Story kommentiert der Sportler diese lediglich mit "2025 😪😪".

Möglicherweise ein Hinweis darauf, dass er ebenjene seit Jahresbeginn bekommt - 2025 hat Openda wettbewerbsübergreifend noch nicht für seinen Klub getroffen.