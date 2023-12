RB Leipzigs Sportchef nach Champions-League-Auslosung: "Nicht vor Ehrfurcht erstarren"

"Real Madrid ist einer der größten Vereine der Welt. In dem weißen Trikot haben so viele tolle Spieler gespielt. Sie haben auch jetzt wieder einen unglaublichen Kader, das Stadion ist fertig", sagte Schröder.

Im vergangenen Jahr traf Leipzig schon in der Gruppenphase auf Real. Nach einem 0:2 in Madrid behielt man zu Hause mit 3:2 die Oberhand.

Die Hinspiele finden am 13./14./20./21. Februar statt, die Rückspiele am 5./6./12./13. März. Als Gruppenzweiter treten die Leipziger zunächst daheim an. Die genaue Terminierung der RB-Spiele erfolgt noch durch die UEFA.