RB soll wohl einfach nicht sein: Top-Klub fliegt aus der Werner-Verlosung
Leipzig - Welchen Weg wird er gehen? Der Abschied von Timo Werner (29) im kommenden Winter ist wie berichtet quasi schon beschlossene Sache. Die Frage ist nur, welcher Klub es wird?
Dass der Stürmer bei RB Leipzig keine Zukunft hat, war lange Zeit schon klar. Kurz flammte zwar Hoffnung bei den Fans in den letzten Wochen auf, weil Werner unter anderem gegen den VfL Wolfsburg zu einem Kurzeinsatz kam.
Intern war aber ganz klar angedacht, dass der Großverdiener den Bundesligisten verlassen soll - möglichst eher als später.
Das wahrscheinliche Ziel: Die MLS in Amerika, wo die Saison Anfang des Jahres beginnt und Werner somit von Beginn an dabei sein könnte. Ein Verein ist aber wohl schon aus der Verlosung raus.
Die New York Red Bulls, mit denen der Angreifer bereits im Sommer in Verbindung gebracht wurde und wo unter anderem RB-Legende Emil Forsberg (34) kickt, haben Abstand von einem Transfer des 29-Jährigen genommen.
New-York-Sportdirektor Julian de Guzmán (44) sagte gegenüber "The Athletic": "Es gab immer Gespräche über ihn. Wir müssen aber sicherstellen, dass es für uns hier in New York Sinn macht. Werden wir also einen weiteren Choupo oder Emil verpflichten? Nein. Aber wir werden einen weiteren Spieler verpflichten, der den Unterschied ausmacht. Das ist ein Muss. Ich möchte einfach jemanden, der dem Team helfen kann, besser zu werden."
Geht Timo Werner nach Los Angeles?
De Guzmán führte weiterhin aus, dass ihn die Fans in New York "sicherlich lieben würden", man aber schon im Sommer nicht überzeugt genug von einer Werner-Verpflichtung war.
Seit dem Rauswurf von Sandro Schwarz (47) als Trainer der Bullen dürfte zudem ein weiterer Befürworter des Stürmers weg sein.
Allerdings ist damit das Thema MLS für den Noch-Leipziger nicht vom Tisch. Wie berichtet, führte Werner wohl schon vor Wochen Gespräche mit mehreren Klubs aus der Liga.
Unter anderem Los Angeles als mögliches Ziel wurde zuletzt in der Gerüchteküche genannt.
