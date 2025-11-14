Fanhoffnung um RB Leipzigs Timo Werner hat sich wohl erledigt

Leipzig - Im Winter ist das Kapitel RB Leipzig für Timo Werner (29) wohl endgültig beendet.

Timo Werner (29) hat sich offenbar für einen Amerika-Wechsel entschieden. © Picture Point / Gabor Krieg

Laut "Sky" gibt es inzwischen konkrete Gespräche zwischen der Spielerseite und mehreren MLS Klubs.

Sprich: Nicht nur die New York Red Bulls, mit denen der Stürmer bereits im vergangenen Sommer in Verbindung gebracht wurde, sind in der Verlosung.

Glaubt man dem Bericht, sei ein Wechsel in der Winterpause sogar "sehr wahrscheinlich".

Der Goalgetter sucht demnach noch einmal eine neue Herausforderung. Die Saison in der MLS startet Anfang des Jahres, Werner könnte also von Beginn an dabei sein.

Klar ist aber auch: Ein Wechsel würde die Fanhoffnung zerstören, dass der 29-Jährige doch noch einmal bei RB Leipzig durchstartet.

Seit der Sommervorbereitung wird der Angreifer teils frenetisch gefeiert. Nach seinem Kurzeinsatz gegen den VfL Wolfsburg (1:0) flammte bei vielen Anhängern kurzzeitig die Hoffnung auf, der langjährige Rasenballer könnte sich vielleicht doch wieder durchsetzen.

Auch Sportchef Marcel Schäfer (41) trieb den Gedanken an, betonte immer wieder, dass das Leistungsprinzip gelte und Werner sich durch gute Trainings durchaus langfristig wieder in den Kader spielen könnte.