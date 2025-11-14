 2.011

Fanhoffnung um RB Leipzigs Timo Werner hat sich wohl erledigt

RB Leipzigs Timo Werner wird den Verein im Winter wohl verlassen. Konkretes Ziel: Amerika.

Von Michi Heymann

Leipzig - Im Winter ist das Kapitel RB Leipzig für Timo Werner (29) wohl endgültig beendet.

Timo Werner (29) hat sich offenbar für einen Amerika-Wechsel entschieden.
Laut "Sky" gibt es inzwischen konkrete Gespräche zwischen der Spielerseite und mehreren MLS Klubs.

Sprich: Nicht nur die New York Red Bulls, mit denen der Stürmer bereits im vergangenen Sommer in Verbindung gebracht wurde, sind in der Verlosung.

Glaubt man dem Bericht, sei ein Wechsel in der Winterpause sogar "sehr wahrscheinlich".

Der Goalgetter sucht demnach noch einmal eine neue Herausforderung. Die Saison in der MLS startet Anfang des Jahres, Werner könnte also von Beginn an dabei sein.

Klar ist aber auch: Ein Wechsel würde die Fanhoffnung zerstören, dass der 29-Jährige doch noch einmal bei RB Leipzig durchstartet.

Seit der Sommervorbereitung wird der Angreifer teils frenetisch gefeiert. Nach seinem Kurzeinsatz gegen den VfL Wolfsburg (1:0) flammte bei vielen Anhängern kurzzeitig die Hoffnung auf, der langjährige Rasenballer könnte sich vielleicht doch wieder durchsetzen.

Auch Sportchef Marcel Schäfer (41) trieb den Gedanken an, betonte immer wieder, dass das Leistungsprinzip gelte und Werner sich durch gute Trainings durchaus langfristig wieder in den Kader spielen könnte.

RB Leipzig würde Timo Werner keine Steine in den Weg legen

Gegen den VfL Wolfsburg kam Timo Werner zu einem Kurzeinsatz über drei Minuten für RB Leipzig.
Allerdings: RB wollte Werner schon im Sommer unbedingt von der Gehaltsliste streichen. Der 29-Jährige ist Großverdiener bei den Sachsen, sahnt pro Jahr circa zehn Millionen Euro ab.

Demnach legt man dem Stürmer natürlich keine Steine in den Weg, sollte im Winter eine Einigung erzielt werden. Die Ablösesumme wird dabei vermutlich dann nur nebensächlich sein.

Zumal der Angreifer sowieso nur noch einen Vertrag bis zum kommenden Sommer hat. Dann könnte Werner ablösefrei wechseln.

So haben die Roten Bullen vielleicht noch die Möglichkeit, etwas Geld mit ihrem Luxusbankdrücker zu machen.

Titelfoto: Picture Point / Gabor Krieg

