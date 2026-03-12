Reicht dieser Top-Deal schon aus, um RB Leipzigs krasse Geld-Vorgaben zu erfüllen?

Leipzig - Schon im vergangenen Sommer war RB Leipzigs Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) durch Spielerverkäufe gezwungen, massive Einnahmen zu generieren. Und auch beim kommenden Transferfenster wird es richtig heftig werden.

Castello Lukeba (23, 2.v.l.) möchte RB Leipzig im Sommer wohl verlassen. Zieht es ihn nach London? © Picture Point / Roger Petzsche

Laut "Sky" liegt die Vorgabe wieder bei 100 Millionen Euro. Schlecht für Schäfer: Die 40-Millionen-Euro, die die Sachsen einnehmen würden, wenn Juventus Turin in der Serie A mindestens auf Platz zehn landet und damit Lois Openda (26) fest verpflichten müsste, zählen nicht in diesen Sommer rein.

Es braucht also andere Optionen. Ganz oben auf der Liste: ein Abgang von Verteidiger Castello Lukeba (23). Der Franzose hat sich bei den Roten Bullen festgespielt, ist aber schon bereit für den nächsten Schritt.

Laut der gut informierten französischen Zeitung "L'Équipe" könnte der sogar bei Arsenal London liegen. Demnach wurden bereits Gespräche aufgenommen. Ein konkretes Angebot steht aber noch aus.

Wie das aussehen wird, hängt wohl auch davon ab, ob die Rasenballer die Champions League erreichen. Lukebas Ausstiegsklausel liegt bei 80 Millionen Euro. Mit dem Argument der Königsklasse könne man wohl noch etwas feilschen.