Reicht dieser Top-Deal schon aus, um RB Leipzigs krasse Geld-Vorgaben zu erfüllen?
Leipzig - Schon im vergangenen Sommer war RB Leipzigs Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) durch Spielerverkäufe gezwungen, massive Einnahmen zu generieren. Und auch beim kommenden Transferfenster wird es richtig heftig werden.
Laut "Sky" liegt die Vorgabe wieder bei 100 Millionen Euro. Schlecht für Schäfer: Die 40-Millionen-Euro, die die Sachsen einnehmen würden, wenn Juventus Turin in der Serie A mindestens auf Platz zehn landet und damit Lois Openda (26) fest verpflichten müsste, zählen nicht in diesen Sommer rein.
Es braucht also andere Optionen. Ganz oben auf der Liste: ein Abgang von Verteidiger Castello Lukeba (23). Der Franzose hat sich bei den Roten Bullen festgespielt, ist aber schon bereit für den nächsten Schritt.
Laut der gut informierten französischen Zeitung "L'Équipe" könnte der sogar bei Arsenal London liegen. Demnach wurden bereits Gespräche aufgenommen. Ein konkretes Angebot steht aber noch aus.
Wie das aussehen wird, hängt wohl auch davon ab, ob die Rasenballer die Champions League erreichen. Lukebas Ausstiegsklausel liegt bei 80 Millionen Euro. Mit dem Argument der Königsklasse könne man wohl noch etwas feilschen.
Wird RB Leipzig bei Mond-Summe für Yan Diomande schwach?
Realisieren die Leipziger den Deal, bräuchte es im Sommer keinen weiteren Monster-Abgang, sondern die geforderten 100 Millionen Euro könnten erreicht werden, wenn zusätzlich noch die Leih-Deals von Eljif Elmas, Arthur Vermeeren und Lutsharel Geertruida über die Bühne gehen.
Spannend wird allerdings, ob ein Klub bereit ist, eine Mond-Summe für Yan Diomande (19) auf den Tisch zu legen. RB möchte den Ivorer eigentlich unbedingt halten. Bei mindestens 100 Millionen Euro würde man aber sicherlich schwach werden.
Dann würde der Verein zusammen mit dem Lukeba-Wechsel beim nächsten Transferfenster wohl weit über dem Soll liegen.
