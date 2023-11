Rose mit emotionaler Pressekonferenz: "Hat mich angefasst, muss ich sagen!"

Leipzig - Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) geht es für RB Leipzig in der Bundesliga mit dem nächsten Spiel beim 1. FSV Mainz 05 weiter. Die Mannschaft aus Rheinland-Pfalz ist Tabellenletzter. Am gestrigen Donnerstag warf ihr Trainer Bo Svensson (44) überraschend das Handtuch.