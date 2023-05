SC Freiburg spielt Münzwurf gegen Leipziger Silva herunter: "Ich hab andere Sorgen"

Silvas Reaktion und die Folgen konnten die am Dienstag klar unterlegenen Breisgauer aber nicht verstehen.

Während einige Freiburger Spieler die eigenen Fans beruhigten, teilte Silva dem Unparteiischen mit, dass Gegenstände auf den Platz fliegen und zeigte ihm auch das Geldstück, das ihn am Kopf traf.

Nicht nur sprangen einige Anhänger von der Tribüne in den Innenraum. Aus dem Block wurde auch eine 2-Euro-Münze geworfen, die den sich beim Aufwärmen befindlichen André Silva (27) am Kopf traf, der daraufhin auf die Knie sank und sich die linke Schläfe hielt.

Weil die SC-Fans offenbar unzufrieden mit der Leistung von Schiedsrichter Sven Jablonski (33, Bremen) waren, eskalierte die Situation in der 70. Minute.

Kapitän Christian Günter (30) nahm die Chaoten, die in den Innenraum sprangen, dennoch in Schutz. © Marijan Murat/dpa

Das Sinken des Portugiesen auf die Knie sei "unnötig" gewesen, sagte Christian Günter (30).

Und relativierte: "Ich hab letzte Woche auf Schalke auch bei 'nem Eckball fünf Feuerzeuge in den Rücken gekriegt. Da leg ich mich einfach nicht hin. Wenn es nicht eine Platzwunde ist oder irgendwas, nehm ich das Ding, werf's auf die Seite, dann hat sich das erledigt. Da kochen die Emotionen gar nicht so hoch", so der Kapitän bei Sky.

Zumindest in Teilen widersprach sein Sportvorstand ihm, der die Szenen "beschissen" fand. Denn "egal welche Situation vorher war oder wie es sich auch hochschaukelt, das hat im Stadion nichts verloren", sagte Jochen Saier (45).

Aber auch Saier habe in der ersten Pokalrunde in Kaiserslautern "Hände voll Kleingeld mitbekommen". Dies sei allerdings "keine Entschuldigung" für die Geschehnisse am Dienstagabend, stellte er zugleich dar.

Um hinterherzuschieben: "Ich weiß nicht, ob man den Täter identifizieren kann. Ich hab jetzt ehrlich gesagt auch andere Sorgen und Gedanken." Vielleicht nicht die glücklichste Wortmeldung ...