RB Leipzigs neuer Look vor vollem Haus! Mit diesem Trikot direkt in die Königsklasse?

Leipzig - Die Bundesliga-Saison geht dem Ende entgegen. RB Leipzig empfängt am Samstagnachmittag zum letzten Heimspiel den FC St. Pauli (15.30 Uhr/Sky) in der Red Bull Arena. Das Ziel ist klar: die Champions-League-Teilnahme absichern!

RB Leipzig wird am Samstag beim Heimspiel gegen den FC St. Pauli mit dem neuen Heimtrikot auflaufen. © RB Leipzig

Fünf Zähler Vorsprung bei zwei verbleibenden Partien haben die Sachsen auf die Verfolger Leverkusen, Stuttgart und Hoffenheim. Eine optimale Ausgangslage, um auf dem dritten Platz zu bleiben.

Am Freitag stellten die Raenballer ihr neues Heim-Outfit für die kommende Saison vor. Ein PUMA-Trikot aus 100 Prozent recyceltem Polyester in klassischem Weiß mit roten Nadelstreifen. Ein neuer Look, mit dem es direkt in die Königsklasse gehen soll.

Fakt ist aber, dass es dafür eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum schwachen 1:4 bei Bayer braucht. Der kommende Gegner wurde dafür ganz genau analysiert.

"St. Pauli ist eine Mannschaft, die sehr gut verteidigt und auch lange im tiefen Block verteidigen kann. Zudem haben sie immer wieder gute Umschaltmomente", warnte Trainer Ole Werner (38) auf der Pressekonferenz. Dennoch ist die Favoritenrolle gegen den 17. der Tabelle geklärt.

Werner: "Wir hatten in dieser Saison personelle Veränderungen, wollten der Mannschaft ein neues Gesicht geben und auch eine veränderte Spielweise etablieren. Ich glaube, diese Dinge wurden alle umgesetzt. Am Ende geht es jetzt für uns darum, uns dafür zu belohnen, um dann nächstes Jahr Champions League zu spielen." Womöglich müssten die Sachsen dafür sogar nichtmal gewinnen, wenn die Konkurrenz patzt.