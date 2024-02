Schlechtes Omen für die Profis? RB Leipzigs Nachwuchs verpasst Sensation bei Real Madrid

Madrid - In einer Woche muss RB Leipzig in der Champions League zu Real Madrid. Die U19 war schon jetzt gegen die Königlichen im Achtelfinale der Youth League gefordert. Eine Überraschung gab es dabei aber nicht. Der Nachwuchs der Sachsen schied knapp mit einem 0:2 (0:1) aus.

Die U19 von RB Leipzig um Yannick Eduardo ist gegen Real Madrid im Achtelfinale der Youth League gescheitert. © Picture Point / Gabor Krieg

Die Madrilenen machten von der ersten Minute an klar, wer der Chef im Haus ist. RB hatte in der Anfangsphase große Schwierigkeiten, überhaupt in die gegnerische Hälfte zu kommen.

Als schließlich auch die Rasenballer etwas besser in die Partie kamen, machten die Spanier schließlich das 1:0. Nach einem überragenden Zuspiel aus dem Mittelfeld lief Gonzalo Garcia allein aufs RB-Tor zu. Der Stürmer überlegte kurz und verwandelte dann sicher unten rechts (24.).

Leipzigs Trainer Sebastian Heidinger schüttelte sehr oft mit dem Kopf: So hatte er sich den Auftritt seiner Schützlinge sicherlich nicht vorgestellt.

Erst in der 34. Minute verzeichneten die Roten Bullen einen Abschluss. Aris Bayindirs Schuss aus 20 Metern ging aber knapp links vorbei.

Real machte gegen Ende der ersten Hälfte dann auch nicht mehr so viel. Mussten sie aber auch nicht mit der Führung im Rücken. Es ging schließlich mit einem 1:0 in die Kabinen.