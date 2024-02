Im Livestream: Für RB Leipzigs Supertalente geht es jetzt um alles!

Madrid - Sie wollen den Großen zeigen, wie es geht! Amt heutigen Mittwochabend ist die U19 von RB Leipzig im Achtelfinale der UEFA Youth League bei Real Madrid gefordert . Genau in einer Woche muss auch die A-Mannschaft in der Champions League zu den Königlichen. Wem gelingt ein Überraschungssieg?

Die U19 von RB Leipzig ist am Mittwochabend im Achtelfinale der UEFA Youth League bei Real Madrid gefordert. © Picture Point / Gabor Krieg

Für die U19, die in der letzten Runde dramatisch im Elfmeterschießen gegen den FC Midtjylland aus Dänemark gewonnen hatte, wird es eine bockschwere Aufgabe.

"Real Madrid hat eine individuell sehr starke Mannschaft. Wir bereiten uns auf ein sehr intensives Spiel vor, in dem wir vor allem defensiv sehr gefordert sein werden. Dennoch ist der Plan, die Schwächen von Real zu nutzen und immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen", so Trainer Sebastian Heidinger (38) vor der Partie.

Die Aufgabe wird aufgrund zweier bitterer Ausfälle nicht gerade leichter.

U17-Weltmeister Winners Osawe (17) hat sich im Training den rechten Daumen gebrochen und wird nicht spielen können. Zudem ist Tim Köhler (18) rotgesperrt.

Dass die Kicker aber trotzdem nie aufstecken, hat das Spiel in Dänemark gezeigt. Trotz frühem Rückstand und Unterzahl haben die Sachsen nie aufgegeben und in der Nachspielzeit noch das Elfmeterschießen erzwungen. Diese Mentalität soll auch in Madrid helfen.