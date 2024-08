Schluss mit lustig: Jetzt muss RB Leipzig beweisen, was die Vorbereitung wert war!

Leipzig - Eine starke Vorbereitung mit nur einer Niederlage, ein guter "Spirit" im Team, wie es Trainer Marco Rose (47) sagt und das recht souveräne Weiterkommen im Pokal gegen Rot-Weiss Essen ( 4:1 ). Doch erst am Samstag beim Bundesliga-Auftakt gegen den VfL Bochum (15.30 Uhr/Sky) wird sich wirklich zeigen, wie weit RB Leipzig wirklich schon ist.

RB Leipzig ist nach dem Sieg gegen Rot-Weiss Essen eine Runde weiter. Nun kommt mit dem VfL Bochum aber ein deutlich größeres Kaliber. © Picture Point / Roger Petzsche

Man möchte gern von der Deutschen Meisterschaft träumen sagte Rose auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

"Es gibt viele Mannschaften, die die Meisterschaft als festes Ziel haben, es gibt viele, die davon träumen", so der Coach, der aber weiß, dass man dafür nicht so viele Zähler verschenken darf wie in der letzten Saison.

Deshalb ist der Sieg gegen den VfL in der Red Bull Arena fast schon Pflicht. Unterschätzen möchte man den Kontrahenten aber natürlich nicht: "Wir erwarten ein wildes Spiel, in dem wir wenig Zeit haben werden. Es wird viele Pressing- und Gegenpressing-Situationen geben. Wir versuchen trotzdem, unser Spiel durchzubringen."

Der 48-Jährige traue seinem Team viel zu. Die Ziele sind klar definiert. Rose: "Wir wollen die Dinge, die wir gut gemacht haben, weiter forcieren, den nächsten Schritt in unserer Entwicklung gehen. Und wir wollen die Neuen gut integrieren. Wir haben eine junge Mannschaft, mit spannenden Spielern. Ich freue mich darauf, zu sehen, wo wir stehen."

Und es gibt gute Nachrichten aus dem Lazarett!