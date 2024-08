Wilder Start und früher Schock für RB Leipzig im Pokal!

Essen - Holpriger Start für Bundesligist RB Leipzig ! In der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten Rot-Weiss Essen sind die Roten Bullen mit dem ersten Angriff der Gastgeber früh in Rückstand geraten.

Rot-Weiss Essen ist gegen RB Leipzig im DFB-Pokal früh in Führung gegangen. © Fabian Strauch/dpa

Dabei reichte ein langer Ball in die Spitze, der die komplette Hintermannschaft aushebelte.

Ramien Safi bedankte sich für das Zuspiel, lief konsequent auf Keeper Peter Gulacsi zu und vollendete gefühlvoll flach ins rechte untere Eck. (3.).

Doch die Rasenballer ließen sich von dem frühen Schock nicht unterkriegen und zogen ihr Spiel durch. Das wurde schnell belohnt.

In der 12. Minute war es Amadou Haidara, der eine Flanke in den Strafraum der Hausherren gab. Dort schraubte sich Benjamin Sesko am höchsten und nickte zum 1:1-Ausgleich ein.

Danach war es das erwartete Spiel. RB übernahm die Kontrolle und erarbeite sich die ein oder andere Chance, bei der aber zunächst noch die Genauigkeit fehlte. Essen hingegen lauerte auf Konter.

Als vieles schon nach einem Remis zur Pause aussah, schlug der Favorit aus Sachsen noch einmal lehrbuchmäßig zu. Wieder war es Haidara, der mit einem Zuckerpass in die Spitze den Treffer einleitete. Der angespielte Sesko legte rechts schließlich quer auf Lois Openda, der aus kurzer Distanz die Kugel nur noch über die Linie drücken musste (40.). Mit dem 2:1 ging es schließlich in die Kabinen.