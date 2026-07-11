Sein Klub kassierte die meisten Gegentore: RB Leipzig holt wohl Abwehrmann aus England

Leipzig - Sie wollen ihn unbedingt und brechen offenbar sogar mit ihren Vorsätzen, um ihn zu bekommen! RB Leipzig steht wohl kurz vor der Verpflichtung von 1,93-Meter-Kante Maxime Estève (24) vom englischen Zweitligisten FC Burnley.

Innenverteidiger Maxime Estève (24) wechselt offenbar von Burnley zu RB Leipzig. © ANDY BUCHANAN / AFP

Wie "Sky" berichtet, könnte der Deal bereits noch am Wochenende über die Bühne gehen. Im Raum steht eine Sockelablöse von 25 Millionen Euro. Wenn alle Boni greifen, kann das Paket sogar auf über 30 Millionen Euro steigen, was aber sehr unwahrscheinlich ist, da die Sachsen dafür wohl alle Titel gewinnen müssten. Dafür ist wohl eine Weiterverkaufsbeteiligung inkludiert.

Das Besondere am Transfer: Eigentlich wollten die Roten Bullen zunächst Spieler loswerden, bevor sie (teure) Einkäufe tätigen. Gerade auf der Innenverteidiger-Position ist beim Bundesligisten noch einiges los.

Castello Lukeba (23) oder El Chadaille Bitshiabu (21) sollen verkauft werden, um Platz zu schaffen und wichtige Transfer-Erlöse einzuspielen.

Trotzdem will man Estève wohl jetzt holen, weil der Zeitpunkt günstig ist. Nach dem Burnley-Abstieg will der Klub seinen wertvollsten Spieler dringend losbekommen.

Sehr wahrscheinlich, dass auch andere Klubs recht schnell ins Wettbieten einsteigen würden, wenn RB nicht jetzt zuschlägt. Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) scheint daher nicht länger warten und den Sack zuschnüren zu wollen.