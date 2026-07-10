RB Leipzig startet in die Vorbereitung: So laufen die ersten Tage mit Trainer Demichelis

Leipzig - Es geht endlich wieder los! RB Leipzig startet in großen Teilen am Wochenende in die Saisonvorbereitung. Und es ist alles etwas anders am Cottaweg. Die größte Veränderung fand natürlich an der Seitenlinie statt, wo jetzt Martin Demichelis (45) statt Ole Werner (38) steht.

RB Leipzigs neuer Trainer Martin Demichelis (45) startet mit seinem Team in die Saisonvorbereitung. © RB Leipzig / Bullen.TV

Der Argentinier ist schon in Leipzig, soll am Freitag den Staff der Sachsen noch besser kennenlernen. Am Wochenende sind dann die Spieler dran. Demichelis wird zwischen den einzelnen medizinischen Untersuchungen seiner Schützlinge wohl öfters das Gespräch suchen.

Schon jetzt spannend: Einige Kicker haben im Urlaub ordentlich aufgerüstet. Unter anderem Ridle Baku (28) hat ordentlich trainiert, möchte seinen Stammplatz vor Benjamin Henrichs (29) verteidigen.

Zudem machen sich Spieler wie Andrija Maksimović (19) große Hoffnungen, dass sie sich während der Vorbereitung - wo noch nicht alle WM-Fahrer zurück sind - in den Vordergrund schießen können.

"David Raum, Assan Ouédraogo, Nicolas Seiwald, Yan Diomande und Lutsharel Geertruida werden Ende Juli wieder am Cottaweg erwartet. Antonio Nusa steht mit Norwegen noch im Viertelfinale der Weltmeisterschaft und trifft dort auf England – seine Rückkehr nach Leipzig richtet sich nach dem weiteren Turnierverlauf", teilten die Rasenballer mit.

Am 1. August reisen die Roten Bullen ins Trainingslager ins österreichische Saalfelden, wo dann auch der ein oder andere Neuzugang vielleicht schon mit an Bord ist. Abdoul Kone (21) und Rocco Reitz (24), die sich bereits vor Monaten dem Bundesligisten angeschlossen haben, sind schon an diesem Wochenende dabei.