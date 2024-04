Sicherlich nicht wegen der Tabellensituation: Warum RB Leipzigs Rose eine Flasche Wein mit nach Freiburg nimmt

Leipzig - Noch 21 Punkte gibt es in dieser Bundesligasaison zu holen. Und damit es am Ende auch tatsächlich für die Champions League reicht, braucht RB Leipzig möglichst viele davon. Die ersten Drei sollen am Samstag beim Spiel beim SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky) eingefahren werden.

RB Leipzigs Trainer Marco Rose (47) hat ein kleines Abschiedsgeschenk eingepackt. © Jan Woitas/dpa

Allerdings wird das definitiv keine leichte Aufgabe. Die Breisgauer sind wieder in Form, während die Sachsen am vergangenen Wochenende ganz bitter Punkte gegen den 1. FSV Mainz 05 (0:0) liegen ließen.

"Wir wissen, was in Freiburg auf uns wartet: ein hohes Maß an Energie, Physis, Intensität, Körperlichkeit und Zweikämpfen. Das ist die Basis, wenn man in Freiburg bestehen möchte. Freiburg weiß, wie man Spiele gewinnt; über die Jahre hat das dazu geführt, dass sie sich so entwickelt haben und regelmäßig um internationale Plätze kämpfen", so RB-Coach Marco Rose (47) am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Der Trainer weiß um die Stärken des Gegners, analysiert: "Sie können Fußball spielen, sie können aber auch einfache Mittel wie erster Ball, zweiter Ball nutzen, Flanken schlagen – also ein Komplettpaket, aus dem sie sich immer wieder bedienen, um erfolgreich Spiele zu gestalten, egal gegen wen."

Trotzdem wird für die Rasenballer ein Sieg schon fast Pflicht sein. Die Hauptkonkurrenten in der Tabelle Borussia Dortmund und VfB Stuttgart nehmen sich am Samstag gegenseitig Punkte weg. Rose betonte jedoch, dass man nur auf sich schauen werde.

Trotzdem habe man den Sieg der Schwarz-Gelben beim FC Bayern München vergangene Woche natürlich registriert.