Stand ein Wechsel nie zur Debatte? Leipzigs und Leverkusens seltsames Tauziehen um diesen Trainer

Cesc Fàbregas (38) hatte wohl nie vor, Como zu verlassen. Seltsam sind trotzdem die Berichte, dass Bayer Leverkusen und RB Leipzig weiterhin an ihm dran sind.

Bei beiden Klubs wird Cesc Fàbregas (38) seit Wochen ganz hoch gehandelt. Besonders die Werkself war wohl drauf und dran, nach dem Abgang von Xabi Alonso (43) Nägel mit Köpfen zu machen und den nächsten Ex-Fußballer aus Spanien an die Seitenlinie zu stellen.

Neuesten Berichten zufolge soll ein Wechsel aber wohl nie zur Debatte gestanden haben. Denn sein aktueller Klub Como hatte nie vor, den Coach abzugeben.

"Trotz der Berichte über einen Abgang in den letzten Wochen stand Cesc nie kurz davor, Como zu verlassen. Er war stets voll in das langfristige Projekt eingebunden", schreibt der meist sehr gut informierte Transferexperte Fabrizio Romano (32). Die Informationen decken sich mit anderen Berichten aus Italien.

Dabei wurde am Wochenende vermeldet, dass Fàbregas eigentlich so gut wie sicher in Leverkusen landen würde. Laut "Bild" seien - trotz der News aus Italien - sowohl Bayer als auch RB nach wie vor im Rennen. Absolut seltsam.