Stolpergefahr für RB Leipzig bei Champions-League-Gegner Bern: "Das sind wir nicht gewohnt!"

RB Leipzigs Trainer Marco Rose (47) ließ seine Mannschaft zwei Tage in Folge auf Kunstrasen trainieren, um sich an die ungewohnten Bedingungen anzupassen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Doch ein Selbstläufer wird das für den Bundesligisten ganz sicher nicht. Die Schweizer sind im eigenen Rund schwer zu knacken.

RB-Coach Marco Rose (47) warnte am Montagabend auf der Pressekonferenz vor dem Spiel: "Wir haben einen Gegner vor der Brust, der sehr heimstark ist. Eine Mannschaft, die sehr physisch spielt, sehr viel Wucht entwickelt, aber auch sehr gute Einzelspieler in den eigenen Reihen hat."

Die Schweizer Liga sei mit der Österreichischen Liga zu vergleichen, in der Rose Red Bull Salzburg trainiert hatte und auf starke Teams traf. "Sie haben auch Nationalspieler in ihren Reihen. Es ist eine Mannschaft, die sich die Champions League absolut verdient hat."

Klar ist aber auch: Die Sachsen sind top in Form! Das 3:0 am Wochenende gegen den FC Augsburg hat mächtig Rückenwind gegeben.

Eine Herausforderung könnte aber der ungewohnte Untergrund im Stadion sein. Bern spielt auf Kunstrasen. "Das sind wir nicht gewohnt", meinte Rose, der seine Jungs bereits am Sonntag am Cottaweg auf Kunstrasen trainieren ließ. Das Abschlusstraining am Montag in Bern fand ebenfalls auf Kunstrasen statt.