18.09.2023 18:05 563 RB Leipzig vor dem ersten Champions-League-Spiel: Zwei Spieler fehlen!

RB Leipzig ist am Dienstagabend in der Champions League in Bern gefordert. Besonders der Kunstrasen machte den Sachsen Sorgen.

Von Michi Heymann

Bern - Endlich wieder Champions League! Am Dienstagabend (18.45 Uhr/DAZN) ist RB Leipzig das erste Mal in dieser Saison in der Königsklasse gefordert. Gegner sind die Young Boys Bern. Doch der wahre Kontrahent könnte der Untergrund für die Sachsen werden. Kaum in Bern auf dem Kunstrasen angekommen, musste Xavi (20) direkt behandelt werden. © PICTURE POINT / S. Sonntag Denn gespielt wird im Wankdorf-Stadion auf Kunstrasen. Eine ganz neue Erfahrung für die Rasenballer. "Kunstrasen ist ein großes Thema für uns. Das sind wir nicht gewohnt", warnte Trainer Marco Rose (47) bereits auf der Pressekonferenz nach dem 3:0-Sieg am Wochenende gegen den FC Augsburg. Um optimal darauf vorbereitet zu sein, trainierten die Roten Bullen schon am Sonntag am Cottaweg auf Kunstrasen. RB Leipzig Sportgericht verurteilt RB Leipzig zu Geldstrafe - und rudert nun zurück! Am Montagmittag stiegen die Leipziger in den Flieger, um das Abschlusstraining vor der Partie in Bern auf dem Kunstrasen zu absolvieren. Mit leichter Verspätung ging es dann 17.15 Uhr auf den Schweizer Platz. Und dort fiel direkt ins Auge, dass zwei Spieler fehlten. Lukas Klostermann (27), der laut seinem Trainer am Wochenende noch "über der Schüssel" hing, hat es nicht rechtzeitig geschafft, fit zu werden. Aber auch Christoph Baumgartner (24) suchte man vergeblich. Den Österreicher plagen muskuläre Probleme. Es gibt wohl aber noch Resthoffnung, dass er am Dienstag zur Verfügung steht. RB Leipzigs Rose mit Schuhauftrag Marco Rose (47) beäugte mit kritischem Blick das Geläuf in Bern. Das Spiel am Dienstag wird für seine Jungs sicherlich eine Umstellung werden. © PICTURE POINT / S. Sonntag Nach einer Viertelstunde war das öffentliche Training am Montag vorbei. Danach testeten die Kicker aus Leipzig vor allen Dingen auch aus, welche Schuhe für den ungewöhnlichen Untergrund am besten geeignet seien. Rose schon am Wochenende: "Wir müssen alle Fußballschuh-Sorten mitnehmen, die es gibt. Das muss ich den Spielern unbedingt sagen." Am Montag liefen die Rasenballer mit Turnschuhen auf, um ein besseres Gefühl für den Untergrund zu bekommen.

RB Leipzig RB Leipzigs Timo Werner torlos! Magath: "Der hat Angst vorm Abschluss!" Da Spieler wie Emil Forsberg (31) oder Yussuf Poulsen (29) aber bereits in der Jugend Erfahrung mit Kunstrasen gemacht haben, werden die richtigen Treter bis zum Anpfiff sicherlich gefunden.

Titelfoto: PICTURE POINT / S. Sonntag