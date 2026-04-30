RB Leipzig muss zum Topspiel nach Leverkusen und hat gute Nachrichten im Gepäck

Leipzig - Topspielzeit in der Bundesliga ! RB Leipzig muss am Samstagabend zur schweren Auswärtspartie zu Bayer Leverkusen (18.30 Uhr/Sky). Mit einem Sieg könnte die Champions League eingetütet werden. Genau das wollen die Sachsen schaffen. Am Donnerstag hatte Trainer Ole Werner (37) gute Kader-Nachrichten dabei.

RB Leipzigs Kapitän David Raum (28) könnte gegen Bayer Leverkusen wieder eine Option sein. © Jan Woitas/dpa

So sind die beiden zuletzt verletzten Stammspieler David Raum (28) und Castello Lukeba (23) zumindest wieder Kaderoptionen. Am Freitag soll sich final entscheiden, inwiefern die beiden Verteidiger gegen die Werkself eingesetzt werden können.

Trotzdem gute Nachrichten für die Rasenballer, die damit im Saisonendspurt wieder auf nahezu alle Leistungsträger setzen können. Von den Spielern, die während der Saison das ein oder andere Mal spielen durften, fehlt jetzt nur noch Ezechiel Banzuzi (21).

Alles bereit also für Leverkusen. Ist auch nötig, denn Bayer wird am Samstag alles reinwerfen: Nur zwei Zähler sind es zum VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim, die sich am Samstag ebenfalls duellieren und momentan auf den Königsklassen-Plätzen drei und vier befinden.