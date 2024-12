Topspiel gegen Bayern steht an: RB Leipzig "echt ein ganzes Stück weg" vom Meistertitel

Leipzig - Trainer Marco Rose (48) sieht RB Leipzig in der aktuellen Verfassung nicht als größten Meisterschafts-Herausforderer von Bayern München .

Hat Marco Rose (48) die Hoffnung auf den Titel bereits aufgegeben? © Jan Woitas/dpa

"Gerade sind wir echt ein ganzes Stück weg, das muss man ehrlich sagen", meinte der 48-Jährige vor dem Top-Spiel der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/DAZN).

Vor dem Jahres-Finale ist Leipzig mit 27 Punkten Vierter, die Bayern führen die Tabelle mit 33 Zählern an.

Roses Worte beziehen sich vor allem auf die Personalsituation der Sachsen. "Ich habe immer gesagt, wenn bei uns alle Spieler fit sind, dann traue ich uns alles zu", sagte der Leipziger. In der Hinrunde fielen bei RB in Xaver Schlager (27), Xavi Simons (21) und David Raum (26) drei Leistungsträger monatelang aus.

In München wird Nationalspieler Raum im Kader und Abräumer Schlager in der Startelf stehen. Spielmacher Simons, an dem die Bayern im Sommer interessiert waren, ist erst im neuen Jahr dabei.