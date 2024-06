RB Leipzig sucht den nächsten Super-Knipser!

Leipzig - Erst Anfang Juli startet RB Leipzig in die Vorbereitung für die neue Saison. Einige EM-Teilnehmer werden dort mit großer Sicherheit noch fehlen, aber zumindest möchte der Klub bis dahin ein großes Stück mehr Klarheit haben, ob man auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv werden muss.

Gar nicht so einfach, immerhin muss der Verein sich so gesehen bis zu einem gewissen Zeitpunkt Spieler warm halten.

Da einige Spieler wie Dani Olmo (26) aber über eine Ausstiegsklausel verfügen, ist Geduld gefragt. Sportdirektor Rouven Schröder (48) muss ständig in Lauerstellung sein, um auf mögliche Abgänge zu reagieren.

Maghnes Akliouche (22) gilt ebenfalls als möglicher Ersatz für Xavi Simons (21) oder Dani Olmo (26). © Jean-Christophe Verhaegen / AFP

Hartnäckig hält sich auch der Name Maghnes Akliouche (22) in der Gerüchteküche. Laut der französischen "L' Equipe" scheint Paris Saint-Germain zwar aktuell die besten Chancen für eine Verpflichtung des Angreifers von AS Monaco zu haben.

Die Rasenballer haben den 22-Jährigen aber definitiv auch im Blick.

Viele mögliche Transfers stehen und fallen mit Olmo und Xavi. Zwar müssen die Roten Bullen auch mit einem Abgang von Benjamin Sesko (21) rechnen.

Diese Option müsste allerdings schon Mitte Juni gezogen werden und der Bundesligist hätte noch den ganzen Sommer über Zeit, einen anderen Stürmer zu finden.

Im Idealfall bleiben aber alle an Bord und Leipzig muss sich nur punktuell wie mit dem Schalker Assan Ouedraogo (18) verstärken. Das scheint im Augenblick allerdings nur Wunschdenken zu sein.