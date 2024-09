Traumstart für RB Leipzig dahin! Griezmann mit dem Aufsetzer-Ausgleich

Madrid (Spanien) - Der Fußball schreibt halt die schönsten Geschichten: Arthur Vermeeren hat am Donnerstagabend für RB Leipzig sein Startelf-Debüt gegeben - direkt in der Champions League und im Stadion von Atlético Madrid, für das er zuvor zockte. Und sein neues Team erwischte zunächst einen Traumstart.

RB schnappte sich den Ball bei einem Atlético-Angriff, Benjamin Sesko tankte sich Dutzende Meter vor und nickte einen Abpraller easy ein - 1:0 für die Leipziger in der 4. Minute! Zuvor waren die Hausherren vier Spiele in Folge ohne Gegentreffer geblieben. Ein rot-weißes Statement!

Antoine Griezmann erzielte den 1:1-Ausgleich. © THOMAS COEX / AFP

Auf dem saftig-grünen Rasen wie aus dem Bilderbuch hatte im Starkregen, der sogar zum Ausfall der Madrider U-Bahnen führte, das Team von Diego Simeone den besseren Start erwischt, ließ sich vom Rückstand aber auch nicht aus der Ruhe bringen.

In der 26. Minute lag der Ausgleich in der Luft: Correa zog am kurzen Pfosten ab, der Ball klatschte vom hinteren Innenpfosten zu Peter Gulacsi, der ihn sich beinahe selbst reinlegte - aber rechtzeitig zupackte.

Aber das 1:1 sollte dann doch passieren.

Über die rechte Seite spielte Marcos Llorente nach innen, in der Mitte konnte nicht geklärt werden, Antoine Griezmann zog sofort ab und ließ zentral aus elf Metern per Aufsetzer Gulacsi keine Chance (28).