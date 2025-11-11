Trotz Kapitäns-Amt: David Raum schließt Premier-League-Wechsel nicht aus

Leipzig - Seit diesem Sommer führt David Raum (27) RB Leipzig ziemlich erfolgreich als Kapitän aufs Feld. Eine Rolle, in der der deutsche Nationalspieler richtig aufgeht. Trotzdem bleibt die Frage: Wie sehr müssen sich die Sachsen über einen Wechsel des Linksverteidigers Sorgen machen?

David Raum (27) sprach in der Vergangenheit schon oft über einen England-Wechsel. Mit seiner Rolle bei RB Leipzig fühlt er sich aber wohl. © Picture Point / Roger Petzsche

Denn nicht zum ersten Mal kam auch am Samstagabend im "ZDF-Sportstudio" ein mögliches Zukunftsszenario des Leipzigers zur Sprache. Schon öfter sprach Raum davon, dass er sich früher oder später vorstellen könnte, auf die Insel zu wechseln.

"Ich habe immer gesagt, dass der englische Fußball, die Premier League, ganz gut zu mir passen. Deswegen war das immer Thema bei mir", so der Nationalspieler.

Ausschließen, dass er die Rasenballer für einen Premier-League-Klub verlassen wird, wollte der Abwehrmann also nicht.

Raums Vertrag läuft noch bis 2027. Die Roten Bullen würden natürlich gern verlängern. Konkrete Gespräche gibt es wohl noch nicht. Bedenklich: Vor einiger Zeit kam heraus, dass die Ausstiegsklausel des 27-Jährigen Jahr für Jahr billiger wird. So wird er gerade für die reichen englischen Klubs zum Schnäppchen.

Immerhin: Einen Wechsel innerhalb von Deutschland ist für Raum kein Thema. "Wohin denn? Nein, in der Bundesliga wird es keinen Wechsel geben."