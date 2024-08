Überraschung bei RB Leipzig: Peter Gulacsi macht sein Tor frei!

Seit neun Jahren eine Institution bei RB Leipzig: Torhüter Peter Gulacsi (34). © picture point/Sven Sonntag

"Auf dem Level will jeder immer spielen. Aber man muss auch sehen, dass die Belastungen für uns Torhüter nicht kleiner werden. Es gibt jetzt noch mehr Champions-League-Spiele, mit der Nationalmannschaft, die Nations League", sagte der ungarische Nationaltorhüter in einem Interview der "Sportbild". "In ein paar Jahren wird es normal sein, dass auch bei den Torhütern rotiert wird."

Meister Bayer Leverkusen habe es laut Gulacsi bereits so gehandhabt. "Das

erwarte ich ein Stück weit auch bei uns für diese Saison. Bei der Anzahl der

Spiele sollte man das so handhaben – da macht Rotation Sinn", betonte der Ungar.

Cheftrainer Marco Rose (47) hatte vor dem Pflichtspielauftakt den 34-Jährigen zur Nummer eins erklärt, den erst 22 Jahre alten Neuzugang und Herausforderer Maarten Vandevoordt jedoch Einsatzzeiten in Aussicht gestellt. Vor allem sprach Rose von einem Konkurrenzkampf.

In der Vorsaison hatte der Leipziger Trainer bereits gute Erfahrungen gemacht.

Nach dem langfristigen Ausfall nach einem Kreuzbandriss hatte sich Gulacsi wieder herangekämpft. Vertreter Janis Blaswich (33), der zu dieser Saison zu Red Bull Salzburg wechselte, bestach mit herausragenden Leistungen und bekam sogar von Bundestrainer Julian Nagelsmann (37) eine Einladung für die DFB-Elf.