Überraschung in der Bundesliga? Augsburg wittert "Verunsicherung" bei RB Leipzig

Leipzig - Noch vor zwei Wochen als RB Leipzig bärenstark beim 1. FC Union Berlin mit 3:0 gewann und der FC Augsburg gerade so ein 2:2 daheim gegen den VfL Bochum erreichte, hätten die meisten gesagt, dass die Sachsen das Aufeinandertreffen gegen bayerischen Herausforderer klar gewinnen werden. Das sieht jetzt etwas anders aus.

Trotz der Ausfälle wird RB Leipzigs Trainer Marco Rose (47) auch am Samstag gegen den FC Augsburg eine starke Truppe auf den Platz bringen können. © Andreas Gora/dpa

Plötzlich haben die Roten Bullen mit einer gewissen Personalnot zu kämpfen. Mit Dani Olmo (25) und Willi Orban (30) fallen zwei ganz wichtige Stützen aus, die Trainer Marco Rose (47) irgendwie ersetzen muss.

"Vor einer Woche hätt' ich noch gesagt: 'Boah, jetzt muss ich vielleicht auch 'nem potenziellen Stammspieler sagen, dass er nicht im Kader ist.' Und jetzt schauen wir schon wieder, dass sich auf jeden Fall keiner mehr weh tun darf, damit wir durch diese englischen Wochen durchkommen", so Rose am Freitag.

Auf der Gegenseite wittert man unterdessen eine Chance.

FCA-Coach Enrico Maaßen (39): "Das tut ihnen, denke ich, schon weh." Vielleicht mache das "etwas mit der Mannschaft", vielleicht herrsche dadurch "leichte Verunsicherung", so der 39-Jährige hoffnungsvoll.

Erlebt die Bundesliga am vierten Spieltag also eine Überraschung und die Rasenballer verlieren daheim gegen Augsburg, die aus drei Spielen bislang nur zwei Pünktchen sammeln konnten? Möglich ist alles, doch noch wird Rose ein starkes Team auf den Rasen zaubern können.

Der Trainer: "Wie auch schon gegen Union Berlin, müssen wir erwachsen spielen. Wir müssen weiter wir selbst sein und uns auf das besinnen, was uns im Moment stark macht. Wir wollen übers Team kommen, gemeinsam unsere Aufgaben erfüllen und gegen den Ball das annehmen, was der Gegner uns an Aufgaben stellt."