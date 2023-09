RB Leipzig beklagt schwere Ausfälle! Rose: "Gibt aber auch eine gute Nachricht!"

"So schnell geht das dann auch. Vor einer Woche hätt' ich noch gesagt: 'Boah, jetzt muss ich vielleicht auch 'nem potenziellen Stammspieler sagen, dass er nicht im Kader ist.' Und jetzt schauen wir schon wieder, dass sich auf jeden Fall keiner mehr weh tun darf, damit wir durch diese englischen Wochen durchkommen", so Rose.

Sein Kapitän, Willi Orban (30) fällt nach einer Verletzung am Knie wohl zehn Wochen aus. Auch Dani Olmo (25) wird am Wochenende wohl keine Rolle spielen. Lukas Klostermann (27) und Christoph Baumgartner (24) sind fraglich.

"Ich wusste gar nicht, dass Willi sich überhaupt verletzten kann", scherzte Trainer Marco Rose (47) am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Peter Gulacsi (33) wird nach knapp einem Jahr Verletzungspause am Samstag bei RB Leipzig erstmals wieder im Kader stehen. © Picture Point / Gabor Krieg

Trotz der Rückkehr des Ungarn wird Janis Blaswich (32) aber zunächst weiter zwischen den Pfosten bleiben.

"Ich glaube, dass Janis so zuverlässig ist und so stark und uns so viel gegeben hat in den letzten Monaten, dass wir jetzt nicht darüber diskutieren müssen, wann Pete zurückkommt. Janis steht im Tor, wir werden Pete aufbauen. Und manchmal ergeben sich Situationen auch von ganz alleine", so Rose zur Torhüterposition.

Für die Champions League konnte Gulacsi aber noch gemeldet werden. Sollte sich Blaswich also verletzen, wäre der Ungar bereit.