Union Berlin will bei RB Leipzigs Weihnachts-Wunsch dazwischengrätschen

Berlin - "Sechs Punkte noch in diesem Jahr, das wäre mein Weihnachtswunsch", sagte RB Leipzigs Trainer Ole Werner (37) am Donnerstag auf der Pressekonferenz. Erste Hürde dafür: auswärts der 1. FC Union Berlin am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky).

Schon in der Vergangenheit war es oftmals keine leichte Aufgabe, bei Union Berlin zu bestehen. Antonio Nusa (20, l.) wird RB Leipzig dieses Mal fehlen. © Picture Point / Roger Petzsche

Komplett auf Weihnachtsmagie verlassen möchte man sich dafür aber nicht.

"Für die Punkte müssen wir aber noch bisschen was tun. Es ist nicht so, dass man da jetzt erwarten kann, dass Knecht Ruprecht um die Ecke kommt, sondern das liegt schon bei uns selbst", so Werner mit einem Schmunzeln.

Wie schwer es auf dem teils holprigen Berliner Rasen werden kann, ist allen Rasenballern klar. Zudem machte Union mit zwei beachtlich starken Heimspielen gegen den FC Bayern München in den vergangenen Wochen auf sich aufmerksam.

"Union Berlin hat eine ähnliche Spielweise wie Mainz, aber das, was sie machen, machen sie gut. Besonders zu Hause. Die Atmosphäre an der Alten Försterei ist besonders, obwohl das Stadion klein ist, ist es sehr stimmungsvoll", warnt Werner deshalb.

Obwohl die Eisernen aktuell nur auf Rang 12 in der Bundesliga stehen, werden die Sachsen laut ihrem Coach keinesfalls den Fehler machen, ihren Gegner zu unterschätzen. "Wir müssen stressresistent sein, wenn lange Bälle kommen und das Spiel hektisch wird. Wenn der Gegner versucht, uns seine Spielweise aufzuzwingen, müssen wir das akzeptieren, aber es wird Situationen geben, in denen wir klare Lösungen für Ballgewinne und Ballbesitz finden."