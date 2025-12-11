Große Bedenken vor Union: Die Verletzten-Liste bei RB Leipzig wird immer länger!

Leipzig - Die vorletzte Partie des Jahres für RB Leipzig steht an! Am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) sind die Sachsen zum schweren Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin zu Gast. Trainer Ole Werner (37) kann gleich auf eine ganze Riege an Akteuren nicht zurückgreifen.

RB Leipzigs Trainer Ole Werner (37) muss seinen Kader für das Spiel gegen Union Berlin umbauen. © Hendrik Schmidt/dpa

Assan Ouédraogo (19), Ridle Baku (27), Romulo (23), El Chadaille Bitshiabu (20), Benny Henrichs (28), Viggo Gebel (18) und Kevin Kampl (35) fallen für die Partie aus.

Besonders schmerzhaft wird allerdings Antonio Nusa (20) fehlen, der sich eine Syndesmoseband-Verletzung im linken Sprunggelenk zugezogen hat.

"Ich kann mir ganz viele Gedanken darüber machen, wer uns alles fehlt. Aber ich mach mir lieber in erster Linie darüber Gedanken, wer uns alles zur Verfügung steht", versuchte Werner am Donnerstag auf der Pressekonferenz die Sache positiv zu sehen.

Immerhin ist Timo Werner (29) wieder fit, könnte auf seinen vielleicht letzten Einsatz im RB-Trikot vor seinem möglichen Winter-Wechsel hoffen.

Auf der Nusa-Position stünde Johan Bakayoko (22) bereit, der zuletzt geschont wurde, nun laut Werner aber wieder im Saft steht.

Klar ist schon jetzt: für die Hauptstädter braucht es die bestmögliche Mannschaft auf dem Feld. Der Coach: "Die Atmosphäre an der Alten Försterei ist besonders, obwohl das Stadion klein ist, ist es sehr stimmungsvoll. Dazu kommt noch ein Flutlichtspiel. Wir freuen uns auf das Spiel, das eine besondere Herausforderung sein wird, und wir sehen uns dafür gut gerüstet."