Verlängerung mit "großartigem Mensch"! RB Leipzig bindet 175-fachen Spieler

Amadou Haidara (26) hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert. © Picture Point/Roger Petzsche

Wie der Klub am Freitag mitteilte, wurde das Arbeitspapier des Mittelfeldspielers um ein Jahr bis 2026 ausgedehnt.

"Amadou Haidara ist ein großartiger Spieler und Mensch, der in unserer Mannschaft eine zentrale Rolle einnimmt", sagte Sportdirektor Rouven Schröder (48). "Deshalb wollten wir den Vertrag unbedingt vorzeitig verlängern. Amadou hat gerade in den vergangenen beiden Jahren einen enormen Sprung gemacht und ist mit seinen 26 Jahren auch noch nicht am Ende seiner Entwicklung."

Der 26-Jährige war im Januar 2019 für 19 Millionen Euro aus Salzburg nach Leipzig gewechselt. Für die Sachsen absolvierte er bisher 124 Spiele in der Bundesliga und 175 insgesamt (14 Tore, 11 Vorlagen). Es sollen noch weitere hinzukommen!

"Ich bin unglaublich glücklich hier. Ich spüre die Anerkennung für meine Leistung im gesamten Klub und vor allem auch bei unseren Fans. Es ist immer einer der schönsten Momente für mich, gemeinsam mit den Fans nach den Spielen zu feiern. Und wir haben ein überragendes Team, das unfassbar viel Potenzial hat", so der malische Nationalspieler.

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wird er gegen den FSV Mainz 05 allerdings wegen einer Gelbsperre fehlen.

Coole Aktion: Beim Kauf eines Trikots im RBL-Store am morgigen Samstag gibt's den Haidara-Flock kostenlos dazu.