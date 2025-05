Verletzt und weg? Welche RB-Leipzig-Spieler gar nicht erst mit nach Brasilien fliegen

Leipzig - Was wäre das für ein bitterer letzter Auftritt gewesen? RB Leipzigs Yussuf Poulsen (30) musste am Samstag nach seiner Einwechslung beim 2:3 gegen den VfB Stuttgart bereits nach 21 Minuten wieder verletzt runter. Diagnose: Muskelverletzung im Adduktorenbereich. Möglich, dass er jetzt nie wieder das Trikot der Sachsen tragen wird.

Zu guter Letzt fehlt auch Amadou Haidara (27) den Roten Bullen, wenn es unter anderem am 28. Mai gegen Neymar-Klub FC Santos geht. Der Nationalspieler Malis gilt ebenfalls als Wechselkandidat. In den vorigen Jahren gab es immer mal lose Angebote aus der Premier League.

Am Freitag hebt der Flieger Richtung Brasilien aus Leipzig also ohne Poulsen ab. Weiterhin nicht dabei sind Benjamin Henrichs (28), der sich von seinem Achillessehnenriss erholt, und Castello Lukeba (22), der mit Frankreich im Juni die U21-EM spielt und sich darauf vorbereiten möchte.

Dort hätte er die Leipzig-Bosse vielleicht noch einmal von einem Verbleib überzeugen können. So muss die Identifikationsfigur wie viele andere RB-Akteure auch um seine Zukunft bangen.

Der Abgang von Xavi Simons (22) scheint fast sicher zu sein. © Picture Point / Roger Petzsche

Wie bereits berichtet, ist die PR-Tour schon zu einem Zeitpunkt geplant worden, wo die Leipziger noch beim Kampf um die internationalen Plätze voll dabei waren und so mancher Abgang im Sommer hätte abgewendet werden können.

Wie der von Xavi Simons (22) zum Beispiel. Doch der Niederländer hat sich wohl schon für einen Wechsel entschieden. In seiner Instagram-Story postete er ein vielsagendes Bild mit einer Kuss-Geste Richtung Leipzig-Fans.

In einem Text schreibt der Torjäger: "Diese Saison war hart und voller unerwarteter Herausforderungen und Rückschläge. Das Leben stellt uns manchmal vor Hindernisse, aber in diesen Momenten wachsen wir am meisten. Trotz der Schwierigkeiten wird dieser Club dorthin zurückkehren, wo er hingehört."

Dann aber wohl ohne Xavi.