Verletzungs-Update von RB Leipzig: So steht es um Klostermann

Lukas Klostermann (27, r.) fällt mindestens gegen den FC Bayern München am Samstag aus. © Picture Point / Sven Sonntag

Beim 2:0-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach hat sich der Verteidiger eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen, teilten die Roten Bullen mit.

Klostermann werde "vorerst" ausfallen. Wann er zurückkehrt, bleibt also offen.

"Gute Besserung und komm schnell wieder zurück, Klosti", schrieb der Tabellenfünfte bei X (ehemals Twitter).

Am Samstag wurde der seit 2014 am Cottaweg unter Vertrag stehende Klostermann schon in der 23. Minute ausgewechselt und von Mohamed Simakan (23) ersetzt.