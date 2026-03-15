VfB Stuttgart gegen RB Leipzig im Liveticker: Diese Aufstellung soll die Schwaben schlagen!

Stuttgart - Zum Abschluss des 26. Bundesliga-Spieltags empfängt der VfB Stuttgart am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) RB Leipzig zum großen Duell um die Champions-League-Plätze . Die Partie zwischen dem Vierten und dem Fünften verspricht Tempo und Tore. TAG24 ist für Euch im Liveticker dabei.

Das Hinspiel gewann RB Leipzig mit 3:1 gegen den VfB Stuttgart. Überragender Mann dort: Yan Diomande (19, l.), der das zwischenzeitliche 2:0 erzielte. © Picture Point / Roger Petzsche

"Es ist nie einfach gegen Stuttgart zu spielen und dort zu gewinnen. Es sind zwei Mannschaften, die sich nicht nur, was die Punkte betrifft, auf Augenhöhe begegnen, sondern auch in allen Kennzahlen relativ nah beisammen sind", analysierte RB-Coach Ole Werner (37) im Vorfeld der Partie.

Der letzte Sieg der Sachsen bei den Schwaben liegt vier Jahre zurück. Das Hinspiel in der Red Bull Arena im November konnten die Rasenballer aber mit 3:1 für sich entscheiden.

Werner: "Wir vertrauen auf unsere Stärken, sind gut drauf und haben viele personelle Möglichkeiten. Wir freuen uns darauf und sind guter Dinge drei Punkte mitzunehmen."