Brutal effektiv! RB Leipzigs Werner feiert erfolgreiche Bremen-Rückkehr

Bremen - RB Leipzigs Trainer Ole Werner hat am Samstagnachmittag eine erfolgreiche Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte feiern können! Extrem effektive Sachsen gewannen ein unspektakuläres Bundesliga-Spiel am Ende mit 2:1 (1:0). Dabei reichten im Grunde genommen ein paar gute Chancen, um den Norddeutschen den Zahn zu ziehen.

1600 Leipziger Fans haben sich mit auf den Weg nach Bremen gemacht. © Carmen Jaspersen/dpa

Die erste Halbzeit ist schnell abgefrühstückt: Beide Teams zeigten eine couragierte Leistung, waren annähernd gleich stark.

Bremen mit einem Chancenplus schaffte es allerdings nicht, einen der zahlreichen Fernschüsse im Gehäuse unterzubringen.

Anders die Rasenballer, die Effizienz bewiesen und mit dem ersten richtigen Abschluss in Führung gingen.

Vorausgegangen war ein Angriff von Romulo, der allerdings von der Abwehrreihe der Grün-Weißen geblockt wurde. Im Nachgang gelangte Antonio Nusa an den Ball, der kurz Maß nahm und aus 17 Metern platziert ins linke untere Eck traf (15.).

Die Sachsen kamen in der Mitte des ersten Durchgangs in eine kurze Drangphase, verpassten dort aber den zweiten Treffer.

Bremen wollte nicht mit einem Rückstand in die Kabine gehen. RB-Keeper Maarten Vandevoordt war aber bei jedem Schuss zur Stelle. Somit blieb es beim 1:0.