Vor dem letzten Spiel: RB Leipzigs Werner trifft Raum-Entscheidung

Leipzig/Freiburg - RB Leipzig ist am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) zu Gast beim SC Freiburg . Das letzte Bundesligaspiel der Saison steht auf dem Plan. Nicht dabei sein wird Kapitän David Raum (28).

David Raum (28) bekommt eine Pause, wird beim Auswärtsspiel in Freiburg nicht dabei sein. © Jan Woitas/dpa

Coach Ole Werner (38) gönnt dem Spieler nach einer langen Saison eine Pause. "Vor dem Hintergrund dessen, was er dieses Jahr schon auf und neben dem Platz für ein Pensum hatte und vor dem Hintergrund, was im Sommer auf ihn wartet. Er wird von der Pause profitieren und damit sicherlich auch die deutsche Nationalmannschaft", so der Trainer am Freitag auf der Pressekonferenz.

Das wäre allerdings anders gewesen, hätten die Sachsen in der vergangenen Woche durch das 2:1 gegen den FC St. Pauli nicht schon die Champions League klargemacht. So haben die Leipziger aber ihre "vorrangigen Ziele" erreicht, wie Werner sagt.

Im Endeffekt geht es für die Roten Bullen nur noch um den Punkterekord. In der Aufstiegssaison 2016/17 holten die Sachsen 67 Zähler. Mit einem Sieg am Samstag über die Breisgauer wären es am Ende 68.

"Wir können die historisch gesehen beste Bundesliga-Saison des Vereins spielen. Das ist unser Ziel. Und die Truppe hätte das auch einfach verdient", so Werner weiter. Klar aber auch, dass sich wohl keiner der vielen Nationalspieler der Sachsen im letzten Spiel noch verletzen möchte. Gerade im Hinblick auf die Weltmeisterschaft eben.