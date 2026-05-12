RB Leipzigs Schäfer für Transfer in Spanien, doch jemand anderes soll eigentlich kommen

Leipzig - Nachdem RB Leipzig durch das 2:1 über den FC St. Pauli die Champions League in der kommenden Saison sicher hat, kann Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) jetzt mit der Arbeit loslegen. Es sind einige Kaderfragen zu klären.

Marcel Schäfer (41) verliert keine Zeit und versucht den Kader für die kommende Saison zusammenzustellen. © Picture Point / Roger Petzsche

Am Montag wurde Schäfer vom Portal "ZONA MIXTA" in Spanien gesichtet, genauer gesagt in Sevilla.

Nach Informationen von "Sky" wollte er Betis-Star Sergi Altimira (24) besser kennenlernen. Interesse gab es im vergangenen Winter bereits, jetzt könnte der Mittelfeldmann für die Sachsen wieder interessant werden.

Zumindest, wenn die Spanier ihre geforderte Ablösesumme von 25 Millionen Euro noch einmal absenken. RB möchte trotz Königsklasse nicht so viel Geld ausgeben. Zumal Altimira sowieso wohl nicht die absolute Wunschlösung ist.

Die ist laut Bericht weiterhin Kennet Eichhorn (16). Das Ausnahmetalent von Hertha BSC wird europaweit gefühlt von allem gejagt, was Rang und Namen hat. Die Sachsen rechnen sich wohl trotzdem große Chancen aus.

Am Dienstag wurde allerdings erst bekannt, dass Manchester City den Berliner holen und an Bayer Leverkusen verleihen will. Ausgang aber völlig offen. In den nächsten drei bis vier Wochen soll eine Entscheidung fallen.