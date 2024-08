Wohl klare Tendenz zu einem Klub! Ist RB Leipzigs Olmo jetzt ganz schnell weg?

Dani Olmo (26) wird RB Leipzig wohl verlassen. © Picture Point / Roger Petzsche

Wie der stets sehr gut informierte Transfer-Experte Fabrizio Romano (31) am Donnerstag vermeldet, scheint der Spanier ganz klar eine Rückkehr zu seinem Jugendverein FC Barcelona anzustreben.

Demnach seien die Katalanen und die Sachsen in regem Austausch, um ein Finanzpaket zu schnüren. Olmo habe unterdessen bereits viele positive Gespräche mit seinem potenziellen Verein geführt.

Inzwischen ist sogar davon die Rede, dass sich der 26-Jährige mit Barca auf einen Vertrag bis 2030 geeinigt hat.

So wirklich überraschend wäre der Wechsel mittlerweile nicht mehr. Neben Xavi Simons (21), dessen nahe Zukunft wohl nun in Leipzig liegt, war der spanische Offensivmann Thema Nummer eins auf der Transferliste von Sportdirektor Rouven Schröder (48).

Und RB muss laut Vereinsvorgaben Geld machen! Würde am einfachsten mit einem Olmo-Verkauf klappen, auch wenn Schröder bei "Sky" sagte, dass man "keinen Druck" habe, den Goalgetter zu verkaufen: "Dani hat einen unglaublichen Wert für uns - als Spieler und als Mensch. Nach heutigem Stand gehen wir davon aus, dass Dani nach seinem Europaurlaub zu uns zurückkehren wird."

Am 8. August müsste der Nationalspieler laut Plan wieder am Cottaweg aufschlagen. Ob das nun wirklich so kommt?