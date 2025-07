Warum geht hier bei RB Leipzig gefühlt nichts richtig voran?

Leipzig - Es ist Juli und noch immer fehlt bei RB Leipzig die erhoffte Aufbruchsstimmung. Nach der enttäuschenden vergangenen Saison soll im Sommer jetzt so einiges passieren, um die Sachsen letztendlich wieder ins internationale Geschäft zu führen. Viel sieht man davon aber noch nicht.

Alles in Kürze

Welche Mannschaft wird der neue Trainer von RB Leipzig, Ole Werner (37), beim Trainingsstart vorfinden? © Harry Langer/dpa

Noch ist aber Zeit. Am 11. Juli starten die Roten Bullen wieder mit den Leistungstests. Drei Tage später ist offizieller Trainingsbeginn.

Dann begrüßt der neue Coach Ole Werner (37) sein Team am Cottaweg. Wünschenswert wäre da natürlich, dass die Truppe schon so zusammengewürfelt ist, wie sie es auch am ersten Bundesligaspieltag Mitte August beim FC Bayern München sein soll.

Doch davon sind die Rasenballer aktuell noch weit entfernt.

Mit Ezechiel Banzuzi (20) ist gerade einmal ein Neuzugang fix. Die Sachsen sind mit Max Finkgräfe (21) vom 1. FC Köln wohl auch ziemlich weit. Trotzdem kann der Verteidiger eher nur als Backup von David Raum (27) verstanden werden und löst somit nicht unbedingt Begeisterungsstürme aus.

Was passiert also noch wirklich in den nächsten zwei Wochen?