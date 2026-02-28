Warum RB Leipzig jetzt sogar noch viel dringender Punkte braucht!

Leipzig - Das vorher eher schwammig formulierte Ziel " Champions League " ist spätestens nach der Ansage von Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff (50) in Stein gemeißelt. RB Leipzig möchte in der kommenden Spielzeit wieder in der Königsklasse unterwegs sein. Dafür muss aber jetzt ganz schnell die Punktewende her!

RB Leipzigs Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41). © PICTURE POINT / S. Sonntag

Die Sachsen ließen zuletzt viel zu viel liegen. Siege waren jeweils gegen Wolfsburg und Borussia Dortmund eingeplant. In beiden Fällen hieß es aber am Ende nur 2:2 – zu wenig, um unter den Top Vier zu landen.

Aktuell rangieren die Rasenballer auf Rang fünf, zwei Zähler hinter dem VfB Stuttgart.

Im Idealfall ziehen die Roten Bullen noch an den Schwaben – und vielleicht auch an der TSG Hoffenheim, die fünf Zähler entfernt ist, – vorbei und jede Sorge rund um die Champions League wäre hinfällig. Schon länger ist aber auch eine Überlegung, ob die momentane Tabellensituation nicht auch reichen würde.

Im UEFA-Koeffizienten-Ranking liegt die Bundesliga aktuell auf dem zweiten Rang, was einen zusätzlichen Startplatz eines deutschen Klubs in der Königsklasse bedeuten würde. Heißt: Platz fünf würde für RB reichen. Dadurch, dass der BVB unter der Woche aber aus der Königsklasse geflogen ist, sind Italien und Spanien wieder gefährlich nahe an die Bundesliga herangerückt.

Gut möglich also, dass am Ende der Saison eben wieder nur vier Teams teilnehmen können – und Leipzig somit aktuell raus wäre.