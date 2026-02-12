Nach Pokal-Aus: Jetzt gibt es die ganz klare Mintzlaff-Ansage für RB Leipzig!

Leipzig - RB Leipzig hat sich beim 0:2 im DFB-Pokal-Viertelfinale beim FC Bayern München am Mittwochabend teuer verkauft. Mit etwas Schiedsrichter-Glück wäre am Ende möglicherweise sogar mehr drin gewesen. Trotzdem ist das Aus im Wettbewerb nun besiegelt. Grund genug für Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff (50), eine klare Marschroute für die restliche Saison vorzugeben.

Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff (50) forderte, dass RB Leipzig in die Champions League kommen soll. © Tom Weller/dpa

"Ich sprech's heute mal aus: Ich will mit der Mannschaft in die Champions League. Und wenn du in die Champions League willst, dann brauchst du Mentalität über 90 Minuten. Das hat mir trotz der Niederlage gut gefallen", so die Ansage des 50-Jährigen nach Abpfiff im "ARD"-Interview.

Momentan stehen die Rasenballer auf dem vierten Rang in der Bundesliga, was am Ende der Saison für die Königsklasse reichen würde.

Je nachdem, wie die Deutschen Teams international in dieser Spielzeit noch abschneiden, würde vielleicht sogar ein fünfter Platz am Ende genügen.

Dafür müssen die Sachsen aber punkten! Momentan kämpfen potenziell sechs Mannschaften um die oberen Plätze. Leipzig verschenkte zuletzt wichtige Punkte gegen vermeintlich schwächere Gegner wie St. Pauli (1:1) und Mainz (1:2).

Das darf den Roten Bullen in dieser Saison möglichst nicht mehr so oft passieren.