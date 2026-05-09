Was bedeutet das? RB Leipzig verabschiedet Spieler jetzt doch nicht

Leipzig - Ist das ein klares Zeichen Richtung langfristiger Zusammenarbeit? Eigentlich sollte Winterleihe Brajan Gruda (21) am Samstagnachmittag beim Heimspiel von RB Leipzig gegen den FC St. Pauli (15.30 Uhr/Sky) offiziell verabschiedet werden. Daraus wird nun aber wohl nichts.

Bleibt Brajan Gruda (21, r.) doch bei RB Leipzig? Seine Verabschiedung wurde kurzfristig abgesagt. © Picture Point / Roger Petzsche

Laut Informationen der "Bild" wurde die Verabschiedung kurzfristig abgesagt - zumindest die von Gruda. Xaver Schlager (28) und Kosta Nedejkovic (20) verlassen den Verein im Sommer garantiert, der letzte Auftritt vor den eigenen Fans soll entsprechend gewürdigt werden.

Bei Gruda gibt es aber die Planänderung! In der Theorie müsste der Offensivmann nach der Saison zurück in die Premier League zu Brighton & Hove Albion, wo er noch Vertrag bis 2028 hat.

Die Engländer sollen aber bereits eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro ausgerufen haben, damit ein Verein den Deutschen U21-Nationalspieler fest verpflichten kann.

Machen das jetzt die Roten Bullen? Laut dem Bericht soll es unter der Woche lange Gespräche bei den Sachsen gegeben haben. Im Kern hat sich einmal mehr herauskristallisiert, dass sich Gruda in Leipzig wohlfühlt und auch die Rasenballer sehr zufrieden mit dem Goalgetter sind, der die erhoffte Verstärkung war und immerhin drei Tore und drei Vorlagen lieferte.

Nach Ende der Spielzeit sollen die Gespräche mit Brighton wohl intensiviert werden, um den Preis möglicherweise noch einmal zu drücken.