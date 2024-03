Was die geheime Werner-Klausel für RB Leipzig wirklich bedeutet

Timo Werner (28) war bei RB Leipzig im letzten Jahr im permanenten Formtief. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Bei den Sachsen hat der Offensivmann noch Vertrag bis 2026. Allerdings hat Werner wohl eher nicht so große Lust darauf, bei den Rasenballern wieder nur die zweite Geige zu spielen.

Viel eher würde der Torjäger, der auch am vergangenen Wochenende gegen Aston Villa wieder einen Treffer markierte, bei den Spurs bleiben wollen.

Beide Klubs vereinbarten vor der Leihe eine festgeschriebene Ablösesumme. Die liegt wohl bei 17 Millionen Euro. Laut einem "Bild"-Bericht muss diese aber bis zum 14. Juni gezogen werden.

Was auf den ersten Blick nach einem ungewöhnlichen Zeitpunkt klingt, ist aber aus Leipziger Sicht wohl taktisch klug gewählt.

Die EM 2024 in Deutschland beginnt am gleichen Tag. Werner war auch deshalb zurück in die Premier League gegangen, um sich für Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) anzubieten und seinen Platz in der Nationalelf zurückzugewinnen. Ob der Plan aufging, wird am 14. Juni schon klar sein.