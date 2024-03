Nationalspieler wird wieder gefeiert: Jetzt macht Timo Werner sogar wichtige Tore für Tottenham!

Werner sei sehr viel gelaufen und hätte ein "sehr gutes" Spiel gemacht. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass der 27-Jährige wieder eine dicke Großchance liegen ließ, als er in der ersten Hälfte allein auf Sam Johnstone (30) zulief und am Schlussmann scheiterte.

Sein erster Treffer für die Engländer war gleich ein richtig wichtiger. Tottenham lag daheim zwischenzeitlich mit 0:1 hinten. In der 77. Minute eroberte der eingewechselte Brennan Johnson (22) auf der rechten Seite die Kugel und gab flach in den Strafraum den Pass an Werner weiter.

Werner hat bei den Rasenballern noch einen Vertrag bis 2026. Im Sommer ist die Leihe zu den Spurs in der Theorie beendet. Doch in der Form will der Premier-League-Klub den Angreifer sicherlich nicht abgeben. Und müsste es auch nicht. Es gibt eine Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro, die die Engländer nach der Saison ziehen können.

Doch man wird zunächst abwarten, wie die weitere Saison läuft. Und natürlich auch, ob Julian Nagelsmann (36) Werner mit zur EM nimmt.