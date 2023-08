Was RB Leipzigs Simakan mit Bayerns Thomas Müller zu tun hat

Leipzig - Im Augenblick ist er gesetzt - doch wie lange bleibt das so? RB Leipzigs Mohamed Simakan (23) hat sich inzwischen zu einem echten Stammspieler gemausert. Doch ein Landsmann möchte ihm langfristig seinen Platz streitig machen.

Der Abwehrspieler: "Auf eine Stufe mit Thomas Müller gestellt zu werden ist ein großes Kompliment. Dass meine Spielweise etwas unorthodox ist, weiß ich ja. Aber das ist auch gut so, denn dadurch bin ich unberechenbarer."

Spannend: Bei den Rasenballern wird Simakan ausgerechnet mit Thomas Müller (33) verglichen. Nicht, weil der Franzose in der letzten Saison gern mal in der Offensive unterwegs war, sondern wegen seines teils ungewöhnlichen Spielstils.

Seit dem Abgang von Josko Gvardiol (21) gehört der Platz neben Kapitän Willi Orban (30) dem 23-Jährigen. Trainer Marco Rose (46) setzt auf den Mann, der inzwischen schon zwei Jahre in Leipzig ist: "Mo ist trotz seines jungen Alters ein wichtiger Faktor für uns. Er ist zuverlässig im Verteidigen und gibt uns Impulse nach vorn."

Simakan, der mit dem Franzosen bereits bei der U-21-EM gekickt hat, hilft ihm dabei. "Castello ist ein sehr guter Freund von mir, ich schätze ihn sehr. Ich habe ihn auch schon ein paarmal zum Essen bei mir eingeladen und gebe ihm Tipps, damit er sich möglichst schnell akklimatisiert", so der Verteidiger im " Kicker ".

Auch am kommenden Sonntag beim schweren Bundesliga-Auswärtsspiel der Roten Bullen beim 1. FC Union Berlin (17.30 Uhr/DAZN) dürfte Simakan wieder in der letzten Reihe vor Keeper Janis Blaswich (32) stehen. Die Hauptstädter sind in bestechender Form, haben nach zwei Spielen schon acht Tore geschossen.

Doch Simakan weiß, was er kann und will das auch beim nächsten Spiel unter Beweis stellen: "Ich bin reifer und erwachsener geworden, übernehme immer mehr Verantwortung. Das will ich jetzt fortsetzen."