Wechsel in die USA: Timo Werners neuer Klub verschenkt seine Trikots

Leipzig - Timo Werner (29) sieht seinen Wechsel in die US-Profiliga MLS nicht als ein Ausklingen seiner Karriere an. "Ich fühle, dass ich noch nicht fertig bin", sagte der Ex-Nationalspieler bei seiner Vorstellung bei den San José Earthquakes. "Sportlich wollte ich unbedingt diesen Neuanfang."

Wird RB Leipzig Richtung USA verlassen: Timo Werner (29). © Picture Point / Roger Petzsche

In dieser Woche wurde der Wechsel des 29-Jährigen von RB Leipzig nach San José offiziell bestätigt. Für Werner endet damit eine lange Zeit, in der er kaum zum Einsatz kam.

"Ich habe so etwas in meiner Karriere noch nie erlebt", sagte Werner über das vergangene halbe Jahr. In San José werden bereits Trikots mit seinem Flock verschenkt - an die ersten 100 Käufer, die sich eine Dauerkarte für 2026 sichern.

Im Groll verabschiedet er sich dennoch nicht aus Sachsen: "Die Situation in Leipzig war von Anfang an klar. Beide Seiten wussten, woran sie sind. Natürlich dachte ich, das würde sich ändern, wenn ich im Training alles gebe. Aber das Team hat geliefert, es gab keinen Grund, Timo Werner eine Chance zu geben. Ich habe das akzeptiert", sagte Werner. Das sei nun Vergangenheit.

In San José sieht sich Werner auch ein wenig als Entwicklungshelfer. "Ich möchte kein Spieler sein, der aus Europa kommt und sagt, ich habe die Champions League gewonnen", meinte der 57-malige Nationalspieler. "Ich möchte ein Teamplayer und ein Anführer sein und den Jungs helfen."