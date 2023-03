Wegen acht Gegentoren in zwei Spielen: Jetzt will RB Leipzigs Nyland angreifen!

Leipzig - Acht Buden hat RB Leipzig in den letzten beiden Partien eingeschenkt bekommen, sieben davon allein bei Manchester City wohlgemerkt. Janis Blaswich (31) im Tor konnte dagegen gar nicht so viel machen. Dennoch drängt sein Konkurrent nun auf den zwischenzeitlichen Stammplatz.

Möglicherweise die Chance für Örjan Nyland (32) sich an Blaswich vorbeizudrängen? "In letzter Zeit hatten wir einige Ergebnisse und Leistungen, die nicht optimal waren, und das könnte helfen, die Dinge für mich zu öffnen", sagte der Norweger im Interview mit der Zeitung " nettavisen ".

Seit der Verletzung von Stammtorhüter Peter Gulacsi (32) hat Blaswich seine Sache bisher sehr gut gemacht. In einigen Partien fiel er sogar durch exzellente Paraden auf. Ein würdiger Vertreter für den Ungarn also.

Zwei Mal durfte der Torhüter bislang für die Roten Bullen auf dem Rasen stehen. Beide Partien konnten die Sachsen für sich entscheiden. Nyland selbstbewusst: "Ich habe das Gefühl, dass ich in den Spielen, die ich spielen konnte, gut abgeschnitten habe. Dann bleibt einem nichts anderes übrig, als jeden Tag im Training zu arbeiten und zu zeigen, dass man bereit ist."

Ob die Hoffnung berechtigt ist, wird sich erst in zwei Wochen zeigen. Marco Rose wird wohl die jüngsten Negativ-Ergebnisse nicht am Tormann festmachen. Blaswich trainiert unterdessen in der Länderspielpause als einer von acht Spielern aus der 1. Mannschaft am Cottaweg.