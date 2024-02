Weltmeister gibt Prognose ab: Diese RB-Stars könnten Real Madrid schocken!

Leipzig - In einem wettbasis-Interview gab der französische Weltmeister Robert Pires (50) eine Prognose zum Champions League-Achtelfinale (21 Uhr/Amazon Prime) zwischen RB Leipzig und Real Madrid ab.

Robert Pires (50) schaffte es 2006 mit Arsenal ins Champions League-Finale gegen den FC Barcelona. © IMAGO / Sportsphoto

Der 50-Jährige, der während seiner fußballerischen Laufbahn die Weltmeisterschaft, die Europameisterschaft sowie zweimal die Premier League gewinnen konnte, sieht die Königlichen mit ihrer "Champions-League-DNA" klar in der Favoritenrolle.

Dennoch gibt er zu: "Als die Auslosung im Dezember getätigt wurde, dachte ich mir, dass die Leipziger vielleicht eine Chance haben, weil sie damals in einem super Flow waren und Real Madrid einen Verletzten nach dem anderen beklagen musste."

Seitdem sei bei den Leipzigern allerdings eindeutig "der Wurm drin". So konnten sie auch am vergangenen Samstag nur ein Remis gegen den FC Augsburg erzielen und starteten damit ausgesprochen schlecht ins neue Jahr - im Gegensatz zu Real Madrid, die in Top-Form sind.